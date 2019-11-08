Мошенница обналичила похищенные деньги и попалась

08.11.2019 07:27 300

У жительницы соседней области мошенники «увели» с карты 214 тысяч.

Девушка разместила в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры, почти сразу собственнице позвонил мужчина и сообщил, что готов внести предоплату.

Жертва сообщила реквизиты банковской карты, коды доступа и в итоге лишилась накоплений.

Спустя некоторое время 26-летняя жительница Малоярославецкого района обналичила деньги с карты, на которую были переведены похищенные средства.

Мошенницу задержали.

Девушка дала признательные показания, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 7 ноября.

Стражи порядка устанавливают ее сообщников и проверяют, причастна ли злоумышленница к совершению аналогичных преступлений.

Фото: Pixabay.com