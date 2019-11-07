«Форд» сбил пешехода на трассе

07.11.2019 14:45 291

В четверг, 7 ноября, в 12:17 спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!