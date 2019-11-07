Добровольных пожарных снова пересчитали

07.11.2019 14:39 172

По состоянию на 7 ноября на территории области действует 815 общественных объединений пожарной охраны, сообщила пресс-служба МЧС.

За неделю добровольные команды самостоятельно потушили 1 пожар, а с начала года – 60.

При этом волонтеры спасли трех человек.

На вооружении подразделений находится специализированная пожарная и приспособленная техника (АРС-14, пожарные прицеп-цистерны, поливомоечные машины), а также мотопомпы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.