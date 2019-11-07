Поставщиков оштрафуют за ящики без знаков

07.11.2019 14:17 221

В среду, 6 ноября, специалисты областного Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе сербских груш и турецких гранатов.

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