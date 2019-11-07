Забывчивость обернулась для мужчины уголовным делом

07.11.2019 12:14 197

В Малоярославецком районе местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне машины.

Через некоторое время автомобиль нашли посреди колхозного поля.

А обрадованный владелец вдруг вспомнил, что сам оставил там свою легковушку.

Он рассказал, что ехал с приятелем через поле, и машина увязла в грязи. Тогда друзья решили оставить легковушку на месте и дальше пошли пеком.

Вот только на следующее утро владелец автомобиля забыл о своих приключениях и позвонил в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении гражданина по статье «Заведомо ложный донос», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 7 ноября.

Фото: Pixabay.com.