Бдительные граждане помогли задержать наркоманов

07.11.2019 12:12 182

В Бетлице местные жители сообщили в полицию, что на одной из улиц поселка давно стоит подозрительная отечественная легковушка.

Стражи порядка выехали на место и застали в машине двух местных жителей, для которых встреча с оперативниками стала полной неожиданностью.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили рюкзак и пластиковый контейнер с марихуаной массой 91,67 граммов, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 7 ноября.

Молодых людей задержали, выяснилось, что они являются потребителями найденных наркотиков.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ».

Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.