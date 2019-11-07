Продавец попалась на махинациях с чужой кредиткой

07.11.2019 11:16 200

В Обнинске местная жительница забыла свою банковскую карту в банкомате, который находился в здании магазина.

Продавец торговой точки обнаружила забытую кредитку и решила провернуть махинацию.

Молодая женщина оплатила картой товар на сумму более чем на 5 тысяч и стала оформлять возврат денег, но уже на свою банковскую карту.

За этим ее застала хозяйка магазина, которая и уличила 26-летнюю сотрудницу в мошенничестве.

Правонарушительнице грозит до 3 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств платежа, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 7 ноября.

Фото: Pixabay.com.