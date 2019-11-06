Землевладельца дополнительно оштрафовали на 50 тысяч

06.11.2019 20:18 78

Фирма ООО «Марес» владеет 65,7 гектарами сельхозземель в Людиновском районе.

В прошлом году сотрудники областного Россельхознадзора установили, что компания допустила зарастание полей деревьями, кустарниками и сорными травами.

Юрлицо признали виновным, оштрафовали на 200 тысяч и обязали вырубить растительность.

Через год сотрудники Управления снова приехали с проверкой и обнаружили, что предписание не было исполнено, и поля продолжают зарастать кустами.

В результате, фирма была оштрафована на 50 тысяч рублей за неисполнение требований надзорного органа, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 ноября.

Фото: Pixabay.com.