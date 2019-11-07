Оплата посылки на почте не уберегла пенсионера от мошенников

07.11.2019 08:36 444

62-летний пенсионер из Обнинска заказал в «Интернете» шуроповерт. Оплачивать заранее покупку мужчина не стал и дождался, когда посылка придет в почтовое отделение. Получив отправление, заказчик оплатил 3 700 рублей, а когда дома вскрыл коробку, то увидел там мыло, молоток и обрезки картона, По данному факту возбудили уголовное дело, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 6 ноября. Мошенникам грозит до 2 лет тюрьмы. Фото: новостной портал Obninsk.Name



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