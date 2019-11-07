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Оплата посылки на почте не уберегла пенсионера от мошенников

07.11.2019 08:36 0 444
Оплата посылки на почте не уберегла пенсионера от мошенников

62-летний пенсионер из Обнинска заказал в «Интернете» шуроповерт.

Оплачивать заранее покупку мужчина не стал и дождался, когда посылка придет в почтовое отделение.

Получив отправление, заказчик оплатил 3 700 рублей, а когда дома вскрыл коробку, то увидел там мыло, молоток и обрезки картона,

По данному факту возбудили уголовное дело, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 6 ноября.

Мошенникам грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: новостной портал Obninsk.Name


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