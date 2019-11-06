Скутерист вылетел с дороги в кювет

06.11.2019 19:45 92

Около шести вечера в среду, 6 ноября, спасателям сообщили о ДТП в Юхновском районе.

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