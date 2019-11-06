Россельхознадзор отчитался о проверке молочных продуктов

06.11.2019 19:26 110

С начала года специалисты областного Россельхознадзора исследовали 430 проб молочной продукции в рамках пищевого мониторинга.

50 из них не соответствовали установленным требованиям, сообщила пресс-служба Управления в среду, 6 ноября.

Так, в сливочном масле и сыре выявили превышение метиловых эфиров жирных кислот и обнаружили стерины (фальсификация растительными жирами).

Информация была размещена в ГИС СИРАНО (система раннего оповещения), у сомнительной продукции аннулировали декларации о соответствии.

Фото: Pixabay.com