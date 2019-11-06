Обнинец пришел требовать ремонта лифта с ножом

06.11.2019 19:04 109

Житель одного из домов по улице Гагарина в Обнинске напал с ножом на директора управляющей компании, сообщил новостной портал Obninsk.Name в среду, 6 ноября.

Мужчина пришел в офис компании с требованием отремонтировать неработающий лифт.

В какой-то момент эмоции захлестнули гражданина, и он достал складной нож.

К счастью, применить его дебошир не смог, так как его скрутили работники компании.

Однако удержать разъяренного жильца до приезда полиции им не удалось.

Стражи порядка начали расследование по данному факту.

Фото: Pixabay.com