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Энергетики обесточат три улицы в Резвани

06.11.2019 18:47 0 105
Энергетики обесточат три улицы в Резвани

В четверг, 7 ноября, энергетики продолжат временные плановые отключения потребителей.

с 08-30 до 18-00 отключат электричество в поселке Резвань:

  • ул.Буровая 1,2,3,4,5,7,9;
  • ул.Железнорожная 1а,2а,1,2,3,4,5,6,7,7а;
  • ул.Школьная 1,2,3,4,7.

с 09-00 до 17-00 обесточат (частично):

  • Хотисино,
  • Тинино,
  • Воровая,
  • Николаевка.

с 10-00 до 12-00 элетроэнергию отключат:

  • ООО Домострой,
  • Европейский квартал,
  • ЭнергоТрансРемонт,
  • Бизнес Паритет,
  • ул. Энергетиков,
  • Меркатор Калуга.

с 10-00 до 16-00 не будет элетричества:

  • Большие Сушки,
  • Елизаветинка,
  • Андреевское,
  • КалугаАгрофарм,
  • Лесокомбинат.

Временные отключения связаны с работами по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП, установке интеллектуальных приборов учета в Калуге и пригородах, сообщил «Калугаэнерго».

Фото: Pixabay.com

 

 


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