Энергетики обесточат три улицы в Резвани

06.11.2019 18:47 105

В четверг, 7 ноября, энергетики продолжат временные плановые отключения потребителей.

с 08-30 до 18-00 отключат электричество в поселке Резвань:

ул.Буровая 1,2,3,4,5,7,9;

ул.Железнорожная 1а,2а,1,2,3,4,5,6,7,7а;

ул.Школьная 1,2,3,4,7.

с 09-00 до 17-00 обесточат (частично):

Хотисино,

Тинино,

Воровая,

Николаевка.

с 10-00 до 12-00 элетроэнергию отключат:

ООО Домострой,

Европейский квартал,

ЭнергоТрансРемонт,

Бизнес Паритет,

ул. Энергетиков,

Меркатор Калуга.

с 10-00 до 16-00 не будет элетричества:

Большие Сушки,

Елизаветинка,

Андреевское,

КалугаАгрофарм,

Лесокомбинат.

Временные отключения связаны с работами по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП, установке интеллектуальных приборов учета в Калуге и пригородах, сообщил «Калугаэнерго».

Фото: Pixabay.com