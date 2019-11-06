Фирма собирала отходы на огороде

06.11.2019 18:34 152

Прокуратура Боровского района обнаружила, что фирма ООО «Трансмет» организовала пункт сбора отходов на арендуемом участке, который разрешено использовать для сельскохозяйственного производства.

В отношении юрлица возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 ноября.

Фирме через суд запретили работу по сбору и утилизации отходов на данном участке.

Кроме того, виновное должностное лицо и организацию оштрафовали.

Фото: Pixabay.com