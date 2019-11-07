Следователи предложили подросткам побороться за путевки

07.11.2019 08:02 255

Областное cледственное управление Следственного комитета объявило о старте конкурса «Юный следователь». Победители получат путевки в «Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смену». К участию допускаются подростки 11-17 лет. Темы и содержание конкурсных заданий, а также методические материалы размещены на официальном сайте СК РФ в сети «Интернет», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 ноября. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей