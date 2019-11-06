Чиновника пожурили за бесхозяйную аварийную «заброшку»

06.11.2019 17:13 208

Прокуратура обнаружила заброшенное кирпичное одноэтажное здание на улице Космонавтов в Сосенском. Проверка показала, что строение никому не принадлежит.

Сооружение находится в аварийном состоянии, а доступ туда не закрыт, что создает опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних..

Администрацию обязали устранить нарушение.

В итоге аварийную «заброшку» поставили на баланс, чтобы потом снести.

Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 6 ноября.

Фото: Pixabay.com