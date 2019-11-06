Промышленные отходы загрязнили почву на 37 миллионов

06.11.2019 16:54 195

Природоохранная прокуратура обнаружила незаконную свалку промышленных отходов недалеко от деревни Алешково в Малоярославецком районе.

Выяснилось, что обнаруженные вещества являются гальваническими шламами, которые относятся к отходам III класса опасности.

Общая площадь загрязненного участка составила 648,5 квадратных метров, ущерб почве оценили в 37 миллионов рублей.

Результаты проверки направили в полицию, где возбудили уголовное дело.

В ходе расследования будут установлены виновные лица, им грозит до 2 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 6 ноября.

Фото: Pixabay.com