Молодой водитель выдумал угон, чтобы скрыть аварию

06.11.2019 12:57 472

В августе 24-летний житель Людинова не справился с управлением и въехал на своей машине в металлический забор.

Парень уехал в места ДТП и написал заявление в полицию, то его машину якобы угнали.

При проверке, обман вскрылся, по факту заведомо ложного доноса было возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 6 ноября.

Нарушителя приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Фото: Pixabay.com