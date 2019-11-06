Парню грозит 2 года тюрьмы за разбитый телефон

06.11.2019 12:00 396

Ранее судимый пьяный 25-летний житель Людинова попросил у друга мобильник, чтобы посмотреть странички в соцсетях.

Когда владелец попросил телефон обратно, парень разбил его о тротуарную плитку и ушел.

Оперативники задержали правонарушителя.

Молодой человек признался, что специально разбил гаджет, но так и не смог рассказать по какой причине.

Гражданину грозит до 2 лет тюрьмы за умышленное повреждение имущества, сообщила пресс-служба МВД в среду, 6 ноября.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.