Парню грозит 2 года тюрьмы за разбитый телефон

Ранее судимый пьяный 25-летний житель Людинова попросил у друга мобильник, чтобы посмотреть странички в соцсетях.
Когда владелец попросил телефон обратно, парень разбил его о тротуарную плитку и ушел.
Оперативники задержали правонарушителя.
Молодой человек признался, что специально разбил гаджет, но так и не смог рассказать по какой причине.
Гражданину грозит до 2 лет тюрьмы за умышленное повреждение имущества, сообщила пресс-служба МВД в среду, 6 ноября.
Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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