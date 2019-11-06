Пешеход попал под колеса «Калины» в Людиново

06.11.2019 10:23 432

В среду, 6 ноября, в 7:44 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Людиново. «Лада Калина» сбила пешехода на улице Карла Маркса, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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