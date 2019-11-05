Еще двух пешеходов сбили в Калуге

05.11.2019 18:43 226

Сотрудники регионального МЧС сообщили сразу о двух ДТП этим вечером, 5 ноября, в разных районах Калуги.

На улице Жукова под колеса «Хендай» попал молодой человек, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

А на улице Советской пожилая женщина пыталась перейти дорогу по светофору. Но на какой именно сигнал- предстоит выяснить дорожным полицейским.

На месте аварий работали спасатели, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.