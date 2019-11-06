Из-за бешеной собаки в Малоярославецком районе ввели карантин

06.11.2019 07:07 204

Постановлением губернатора в Малоярославецком районе введен карантин по бешенству, сообщили в областном комитете ветеринарии.

Ранее на территории района была обнаружена собака, мозг которой исследовали в лаборатории и подтвердили наличие у нее бешенства.

В целях профилактики руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и граждане - владельцы животных обязаны:

- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки в ветеринарные лечебно - профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.

Фото: pxhere.com.