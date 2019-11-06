Рабочие завода «Фольксваген» обвиняются в хищении запчастей

06.11.2019 08:29 479

Сотрудники завода «Фольксваген Груп Рус» обвиняются в хищении автомобильных запчастей, сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что с мая по октябрь 2019 года группа лиц похищала автозапчасти и передавала их на хранение сотрудникам другого цеха.

Один из обвиняемых- водитель грузового автомобиля «МАЗ», осуществляя регулярные поставки лакокрасочной продукции из Нижнего Новгорода в Калугу, вывозил похищенные автомобильные запчасти с охраняемой территории завода для их последующей реализации.

Ущерб от преступной деятельности превысил 500 тысяч рублей.

Рабочим грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: pxhere.com.