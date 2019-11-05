Жалоба адвоката не помогла: обвиняемый сядет на 7 лет

05.11.2019 18:00 208

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила без изменений жалобу адвоката 36-летнего жителя Кирова, который признан виновным в покушении на убийство.

В декабре прошлого года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со знакомым, нанес последнему удары ножом в различные части тела.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь и он выжил.

Обвиняемого приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: pexels.com.