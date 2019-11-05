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Еще один пешеход попал под колеса в Жукове

05.11.2019 17:54 0 164
Еще один пешеход попал под колеса в Жукове

Сообщение о ДТП в Жукове поступило на пульт спасателей в 16 часов 32 минуты, рассказали в областном МЧС.

Автомобиль «Шевроле Нива» сбил пешеходаВ результате ДТП есть пострадавший.

На месте работали врачи скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего  9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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