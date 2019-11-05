Пьяного водителя отправили домой пешком

05.11.2019 15:44 472

Госавтоинспекторы провели комплексный рейд в Жуковском районе, где проверили все без исключения транспортные средства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель отечественной легковушки сразу вызвал подозрения: от него исходил резкий запах алкоголя, однако от медосвидетельствования мужчина отказался. Его отстранили от управления и составили административный материал. Теперь правонарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

За время рейда полицейские проверили более 200 автомобилей, выявили 27 административный правонарушений: неиспользование ремней безопасности, отсутсвие полиса ОСАГО, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, нарушение правил светопропускания стёкол.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.