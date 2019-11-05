Калужская многодетная семья победила на Всероссийском конкурсе

05.11.2019 12:35 546

В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «Семья года».

В региональных этапах конкурса принимали участие 3343 семьи, более 300 из них были отобраны для участия в федеральном этапе. В итоге 85 семей из всех российских регионов были признаны «семьями года».

Представители Калужской области также в числе победителей. Семья Соболевых из Боровского района признана лучшей в номинации «Многодетная семья» – они воспитывают в православных традициях десятерых детей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.