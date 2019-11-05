Два рыбака погубили плотву

05.11.2019 12:21 637

Кировские следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы на озере «Верхнее», сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По версии полицейских, два местных жителя использовали рыболовную кастинговую сеть. Добычей фигурантов стали 170 экземпляров свежей пойманной плотвы.

Фигурантам грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Фото: pxhere.com.