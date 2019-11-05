Пьяная девушка ранила приятеля

05.11.2019 11:56 587

В Кировскую полицию обратились медики скорой помощи, которые госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями, сообщили в областном УМВД.

Полицейские установили всю картину произошедшего: мужчина выпивал вместе со своей знакомой, после чего парочка поссорилась.

Тогда женщина схватила нож и ударила приятеля в живот.

За причинение легкого вреда здоровью подозреваемая находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.

Фото: pxhere.com.