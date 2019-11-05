Горе-маму приговорили к исправительным работам

05.11.2019 10:33 480

30-летняя калужанка задолжала алименты собственной 8-летней дочери, которая после развода осталась жить с отцом.

Нерадивая мама продолжала вести асоциальный образ жизни, в итоге накопила долг около 300 тысяч рублей.

В итоге женщину привлекли к уголовной ответственности: суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, сообщили в пресс-службе областной ФССП.

После этого женщина наконец-то взялась за ум. При поддержке судебных приставов она официально трудоустроилась швеёй на фабрику. Теперь из её зарплаты удерживаются текущие алиментные платежи, также она погашает и имеющуюся задолженность, которая за короткий период уменьшилась на 7 тысяч рублей.

Фото: pexels.com.