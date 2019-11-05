Больных ОРВИ стало меньше

05.11.2019 10:16 262

В областном Роспотребнадзоре рассказали о количестве заболевших на прошлой неделе. В регионе стали меньше болеть ОРВИ: к медикам обратились около пяти тысяч калужан, случаев гриппа не зарегистрировано.

Превышение сезонных показателей отмечено у детей в возрасте до 2-х лет.

В Калуге также отмечено снижение заболеваемости. Уменьшилось и число госпитализированных: 38 человек попали в больницы на прошлой неделе, а до этого-107 больных.

В Калужской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 1 ноября привились 205 тысяч 741 человек.

Фото: pexels.com.