Две иномарки столкнулись в Жуковском районе

05.11.2019 10:10 325

Этим утром в Жуковском районе на 104 километре автодороги А-130 столкнулись два автомобиля- «Шевроле» и «Рено».

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.

На месте работали спасатели, автоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.