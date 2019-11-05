Малое Игнатовское болото стало новым памятником природы

05.11.2019 09:25 433

Болото Малое Игнатовское признано памятником природы постановлением областного правительства.

Это уже пятый новый памятник природы в регионе и второй-на территории Спас-Деменского района.

Болотный массив представляет собой довольно крупное ненарушенное болото. Оно уникально по составу флоры, по количеству и обилию редчайших в Калужской области ивы черничной и гаммарбии болотной, осоки струнокоренной и осоки двудомной, а также клюквы и лекарственных растений,сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии области.

Также Малое Игнатовское болото является важным местом обитания бореальных видов птиц и регионально редких видов млекопитающих.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.