Два пешехода оказались под колесами

4 ноября в 14 часов на пульт спасателей поступило сообщение о ДТП на 10 километре автодороги «Калуга-Медынь»: под колеса «Хендай» попал пешеход, сообщили в областном МЧС.
А несколько часов спустя в Кирове на улице Пролетарской автомобиль «ВАЗ 2108» также сбил пешехода.
В обоих случаях для устранения последствий ДТП привлекались сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
|
Калужские улицы погрузятся во тьму 05.11.2019 18:49
Еще двух пешеходов сбили в Калуге 05.11.2019 18:43
Жалоба адвоката не помогла: обвиняемый сядет на 7 лет 05.11.2019 18:00
Еще один пешеход попал под колеса в Жукове 05.11.2019 17:54
Пьяного водителя отправили домой пешком 05.11.2019 15:44
Иномарка и бетономешалка столкнулись на Московской 05.11.2019 12:42
Калужская многодетная семья победила на Всероссийском конкурсе 05.11.2019 12:35
Два рыбака погубили плотву 05.11.2019 12:21
Пьяная девушка ранила приятеля 05.11.2019 11:56
В Калуге начнутся слушания по делу Яны Болтынюк 05.11.2019 11:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: