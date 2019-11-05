Два пешехода оказались под колесами

05.11.2019 09:12 446

4 ноября в 14 часов на пульт спасателей поступило сообщение о ДТП на 10 километре автодороги «Калуга-Медынь»: под колеса «Хендай» попал пешеход, сообщили в областном МЧС.

А несколько часов спустя в Кирове на улице Пролетарской автомобиль «ВАЗ 2108» также сбил пешехода.

В обоих случаях для устранения последствий ДТП привлекались сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.