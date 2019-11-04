В Калуге пропал молодой человек

04.11.2019 17:51 81

В Калуге пропал 24-летний молодой человек, сообщили в добровольном поисковом отряде «Лиза Алерт». Местонахождение Артема Яковлева неизвестно с 26 октября. Всех, кто располагает какой-либо информацией о молодом человеке, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».



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