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В Калуге пропал молодой человек

04.11.2019 17:51 0 81
В Калуге пропал молодой человек

В Калуге пропал 24-летний молодой человек, сообщили в добровольном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение Артема Яковлева неизвестно с 26 октября.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о молодом человеке, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».


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