Две «Шкоды» столкнулись на трассе, одна отлетела в столб

04.11.2019 13:27 327

Накануне в Дзержинском районе на 174 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля марки «Шкода». После чего одна из машин врезалась в столб, сообщили в МЧС области.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали спасатели, медики скорой помощи и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.