Под Мосальском сбили пешехода

04.11.2019 13:21 224

Накануне вечером в Мосальском районе на 245 километре автодороги «Москва-Рославль» под колеса автомобиля попал пешеход. Как сообщили в обласном МЧС, на месте работали медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек т 3 машины. Причины ДТП устанавливаются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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