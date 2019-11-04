Школьные автобусы прошли проверку

04.11.2019 09:27 314

Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Школьный автобус» в Жуковском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверили наличие аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки, противооткатные устройства. В обязательном порядке проверялось наличие системы ГЛОНАСС и тахографов, а также исправность тормозных систем, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность.

В результате – нарушений не выявлено. Проверили и самих водителей: все имеют необходимый стаж работы и разрешающие отметки категории «Д».

Фото: УГИБДД России по Калужской области.