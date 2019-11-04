Школьные автобусы прошли проверку

Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Школьный автобус» в Жуковском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверили наличие аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки, противооткатные устройства. В обязательном порядке проверялось наличие системы ГЛОНАСС и тахографов, а также исправность тормозных систем, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность.
В результате – нарушений не выявлено. Проверили и самих водителей: все имеют необходимый стаж работы и разрешающие отметки категории «Д».
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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