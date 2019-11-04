Романтический порыв отправил мужчину в кювет

04.11.2019 09:22 459

В Боровском районе местный житель обратился в полицию после того, как обнаружил в кювете свой автомобиль.

Оперативники установили подозреваемого в угоне: им оказался сожитель матери заявителя, сообщили в областном УМВД.

Мужчина объяснил, что хотел встретить свою возлюбленную с работы, взял ключи от машины ее сына и сел за руль. Но не справился с управлением и оказался в кювете.

За угон авто ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.