Мотоцикл и «Ниссан» столкнулись в Дзержинском районе

03.11.2019 11:17 184

В Дзержинском райне в деревне Дубинино столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Ниссан Альмера», сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали врачи, спасатели и госавтоинспекторы: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.