В Тарусе сгорела баня

03.11.2019 09:13 210

В Тарусе на улице Садовой сгорела баня, сообщили в областном МЧС 3 ноября. В результате пожара, пострадавших нет. Справиться с огнем смогли 6 пожарных и 2 машины. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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