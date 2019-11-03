Таксисты не разъехались в центре Калуги

03.11.2019 09:07 424

Накануне сразу две машины такси- «Лада Гранта» и «Киа Рио», столкнулись на улице Ленина в Калуге.

Как сообщают в областном МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.