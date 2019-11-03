Калужские родители игнорируют автокресла

03.11.2019 10:18 369

В Калуге продолжается профилактическая акция «Безопасная дорога».

По утрам автоинспекторы дежурят возле школ и детских садов и проверяют, как родители привозят своих детей: используют ли удерживающие устройства или игнорируют их.

Только за два дня выявили 6 нарушителей, которые не использовали детские автокресла. Им придется заплатить штраф по три тысячи рублей.

Как сообщили в областном МВД, всего с начала года зарегистрировано 15 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых 2 ребенка погибли, 14 получили ранения различной степени тяжести. Тысяча родителей привлечены к административной ответственности.

Фото: УМВД России по Калужской области.