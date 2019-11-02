В Обнинске открыли Первенство России по волейболу

Первый этап главного турнира сезона среди девушек 2005-2006 годов рождения стартовал сегодня в первом наукограде. За путевки в следующий этап соревнований будут бороться 10 команд из Брянской, Ивановской, Белгородской, Московской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Тамбовской и Калужской областей.
В полуфинальный этап Первенства России по итогам соревнований в Обнинске пробьются 5 лучших команд, сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».
Фото: волейбольный клуб «Обнинск».
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