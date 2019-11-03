Обнинский волейболист вышел в полуфинал турнира в Китае

03.11.2019 09:06 213

Турнир Мирового тура категории «3 звезды» по пляжному волейболу продолжается в городе Гуанчжоу. Обнинские спортсмены Артем Ярзуткин и Максим Сиволап остановились на первом раунде плей-офф, уступив в двух партиях паре из Австрии, сообщается в официальной группе волейбольного клуба «Обнинск».



Еще один волейболист клуба Игорь Величко выступает на турнире в Китае со спортсменом из Краснодара Валерием Самодаем. Российская пара пробилась в полуфинал престижных соревнований.



Накануне наши волейболисты были сильнее команд из Испании и США.



В полуфинале россияне встретятся с парой из Швейцарии.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».