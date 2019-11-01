По единому номеру спасения чаще всего вызывали медиков

В октябре операторами «Системы-112» Калужской области принято и обработано более 50 тысяч звонков и сообщений, проинформировала пресс-служба МЧС в пятницу, 1 ноября.
Чаще всего калужане вызывали медиков – 6 378 раз, полицию – 5 177 раз, спасателей и газовиков – 1 156 и 368 раз.
Единый номер «112» не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, отмечают в ведомстве.
Однако обращение по единому номеру необходимо, когда ситуация требует привлечения двух и более экстренных оперативных служб.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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