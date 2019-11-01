Обнинские волейболистки снова победили

01.11.2019 17:49 99

Наши волейболистки переиграли гостей в трех партиях 3:0 — 25:21, 25:8, 25:20 сообщил портал ВК Обнинск в пятницу, 1 ноября.

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