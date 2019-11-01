Три машины столкнулись на трассе под Ферзиковым

01.11.2019 17:39 239

В два часа дня в пятницу, 1 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Ферзиковском районе.

На 14 километре трассы «Калуга-Ферзиково» столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2107», «Мицубиси» и «Киа».

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 12 человек – спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.