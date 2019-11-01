Директор агрокомплекса отделался предупреждением

01.11.2019 17:26 121

ООО «Агрокомплекс «Козельское молоко» является собственником полей, превышающих 280 тысяч квадратных метров. Прокурорская проверка установила, что организация допустила зарастание кустарником, сорной травой и деревьями более 50% сельхозугодий. В отношении гендиректора общества возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 1 ноября. Предприятие обязали устранить нарушения. В результате кусты и деревья спилили, а директора признали виновным в нарушении земельного законодательства и назначили наказание в виде предупреждения. Фото: Pixabay.com.



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