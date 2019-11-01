Дом сгорел в Барятинском районе

01.11.2019 17:17 111

В пятницу, 1 ноября, в 10:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в Барятинском районе. Горел нежилой дом в деревне Студеное. На место происшествия направили 7 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательных подразделений, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, при пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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